Новая газета

ФАС одобрила выкуп еще 30% акций РБК структурой ЕСН

Экономика

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство компании «Сотол Проект», входящей в группу компаний ЕСН Григория Березкина, выкупить еще 30,81% голосующих акций медиахолдинга РБК. Об этом говорится на сайте регулятора.

В сообщении ведомства отмечается, что с учетом уже имеющихся у Березкина голосующих акций РБК теперь в его распоряжении окажется 95,9% акций компании. По данным газеты «Коммерсант», эта покупка может обойтись компании Березкина в 875 миллионов рублей.

16 июня владелец группы ЕСН Григорий Березкин, которому также принадлежат издательский дом «Комсомольская правда» и московская газета Metro, подтвердил покупку контроля в РБК у Михаила Прохорова — 65% акций медиахолдинга, а также его долговых обязательств. Сумма сделки не раскрывалась.

Позднее в июле стало известно, что управляющий директор телеканала РБК Эльдар Муртазаев покинет холдинг. На его место был назначен экс-редактор делового вещания и телеведущий НТВ Игорь Полетаев.

СМИ также сообщали, что вслед за Муртазаевым из РБК уйдет вся его команда.

Теги:
рбк, медиаактивы, сми
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