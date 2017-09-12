Суд продлил на трое суток задержание активиста «СТОП ГОКа»

Суд продлил на трое суток задержание активиста движения «Стоп ГОК», которое выступает против строительства Томинского горно-обогатительного комбината в Челябинске, Гамиля Асатуллина. Об этом «Новой газете» сообщил адвокат международной правозащитной группы «Агора» Андрей Лепехин.

Асатуллина обвиняют по части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство»). Активиста задержали ночью на 11 сентября после попытки перелезть через забор, который был установлен «Русской медной компанией» по периметру строящегося предприятия.

Представители ГУ МВД России по Челябинской области заявили, что два мужчины, один из которых — Гамиль Асатуллин, перебрались через ограждение и подожгли бревна на месте строительства ГОКа. Также неподалеку полиция обнаружила плакаты «Вы все умрете» и «Верните деньги!». По словам адвоката задержанного, в заявлении в полицию «Русская медная компания» оценила ущерб, нанесенный имуществу в три миллиона рублей.

Суд предъявил активисту обвинение в хулиганстве, совершенном «по мотивам политической и идеологической ненависти».

– Русская медная компания – коммерческое предприятие, откуда взялась формулировка «политическая ненависть»?, – недоумевает юрист задержанного Андрей Лепехин.

Родственники и коллеги задержанного не видели мужчину почти трое суток, с адвокатом Асатуллин встретился лишь в суде. У мужчины зафиксирован перелом ребер, оказать скорую помощь – сделать укол обезболивающего, потребовалось прямо во время судебного заседания.

Гамиль Асатуллин подтвердил свое участие в акции. Ранее активисты движения «Стоп ГОК» полагали, что мужчина мог стать жертвой провокации. Известно, что вместе с Асатуллиным в ней принимал участие еще один мужчина, которому удалось скрыться с места задержания.

Сегодня в здании администрации Челябинска был задержан один из организаторов митинга против строительства комбината Сергей Вахрушев. Акцию планировалось провести 17 сентября в центре Челябинска, однако 12 сентября активисты получили отказ от чиновников администрации.

После этого двое мужчин в штатском вручили Сергею Вахрушеву повестку, потребовав в тот же день явиться в полицию, чтобы дать объяснения по уголовному делу по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Речь на опросе шла о Гамиле Асатуллине, также сотрудники рекомендовали активистам воздержаться от проведения митинга.