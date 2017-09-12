Новый iPhone X в России будет стоить от 80 тысяч рублей

Компания Apple представила новый телефон iPhone X в честь десятилетия со дня выпуска первого смартфона Apple. Корпус нового телефона сделан из стекла, а дисплей занимает всю его переднюю поверхность. Трансляция презентации нового смартфона Apple велась на сайте компании.

Смартфон получил более мощный процессор А11, телефон оснащен 5.8-дюймовым экраном c разрешением 2436 на 1125 точек, основной 12-мегапиксельной камерой с двойной оптической стабилизацией и 7-мегапиксельной фронтальной камерой.

При этом iPhone X лишился кнопки «Home», которая была во всех предыдущих моделях айфонов компании. Также телефон не имеет сканера отпечатка пальца. Вместо этого пользователя будет идентифицировать специальная камера для распознавания лица, которая благодаря новым сенсорам на лицевой панели способна распознать лицо владельца даже в темноте. Для распознавания лиц используется технология нейросетей, получившая название Face ID.

Также iPhone Х получил беспроводную зарядку. В России новый айфон Apple будет стоить от 80 тысяч рублей.

8 сентября газета The Wall Street Journal сообщила, что при сборке новых моделей iPhone случился производственный сбой. По данным газеты, это могло привести к дефициту поставок новых смартфонов Apple.