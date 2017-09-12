Минтранс предложил разрешить бесплатно проносить на борт самолета сумки, детское питание и лекарства

Министерство транспорта России разработало поправки в федеральные авиационные правила, согласно которым норма бесплатного провоза ручной клади не может быть меньше пяти килограмм. При этом пассажиры также смогут «в качестве ручной клади сверх нормы, установленной перевозчиком» без оплаты провозить сумки, детское питание и лекарства. Соответствующий документ опубликован на сайте нормативных правовых актов.

В тексте документа говорится, что пассажиры помимо установленной перевозчиком нормы ручной клади смогут брать на борт самолета ряд вещей, а именно: рюкзак или дамскую сумку, или портфель. При этом отмечается, что вес и габариты сумок должны соответствовать установленным перевозчиком правилам.

Также пассажиры смогут перевозить в самолете помимо ручной клади верхнюю одежду, костюм в портпледе, «лекарственные препараты, специальные диетические потребности в количестве, необходимом на время полета», а также детское питание, детскую люльку или детскую коляску при перевозке ребенка(их габариты также устанавливает перевозчик).

Кроме того, поправки предполагают возможность перевозки костылей, тростей, ходунков, роллаторов, а также складной кресло-коляски и иных технических средств реабилитации.