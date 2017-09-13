Власти Сан-Франциско оштрафуют российских дипломатов за черный дым над зданием консульства

Служба по контролю качества воздуха в Сан-Франциско обвинила российское консульство в нарушении закона о сжигании мусора, передает CBS.

«Было ясно, что сжигали не сухое дерево. Было много черного дыма... и из-за его плотности и темноты было ясно, что это был какой-то мусор или материал, который не разрешено сжигать», — цитирует представителя службы Ральфа Боррана CBS.

Сумма штрафа пока неизвестна. По его словам, процесс займет от нескольких недель до нескольких месяцев.

По информации телеканала, в жаркую погоду в городе действует особый режим, ограничивающий использование камина. Первого сентября, когда над зданием консульства появился черный дым, в Сан-Франциско была зафиксирована температура плюс 37 градусов Цельсия.

В самом МИДе ранее объяснили черный дым «мероприятиями по консервации здания».

«В этой связи могут закрываться окна, опускаться шторы, выключаться свет, спускаться вода, запираться двери, выбрасываться мусор, отключаться отопительные приборы, включаться системы жизнеобеспечения и многое другое», — сказала представитель ведомства Мария Захарова.

Напомним, власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение Вашингтон принял в ответ на сокращение числа сотрудников американского посольства в России. Таким образом, теперь каждая из стран останется с тремя консульствами.