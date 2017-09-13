WADA прекратило расследование в отношении 95 российских атлетов из доклада Макларена

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) сняло обвинение в употреблении допинга с 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена, сообщает The New York Times со ссылкой на внутренние документы организации.

«Существующие свидетельства оказались недостаточными для того, чтобы подтвердить нарушение антидопинговых правил со стороны 95 из этих атлетов», — сказано в документе агентства, подписанном генеральным директором Оливером Ниггли.

WADA рассмотрело дела 96 спортсменов из 1000, упомянутых в докладе. По данным издания, чиновники, занимавшиеся этими делами, не запросили интервью с бывшим главой московской антидопинговой лаборатории Григорием Родченковым, он ранее рассказал о нарушениях в российской антидопинговой программе.

В распоряжении NYT оказалось письмо юриста Родченкова, в котором он раскритиковал WADA за то, что агентство не использовали при рассмотрении дел данные от его клиента.

В марте глава независимой комиссии WADA Ричард Макларен снял с российских чиновников обвинения о причастности к допинговому скандалу.

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В прошлом году Макларен представил доклад, в котором шла речь о создании в России допинговой программы. По информации комиссии, более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.