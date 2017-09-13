В Москве умерла депутат Госдумы Ирина Евтушенко, сообщается на сайте Сибирского государственного медицинского университета, где она работала завкафедрой акушерства и гинекологии. Ей было 60 лет.

По информации РИА Томск, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

«Ее родственники хотели, чтобы Ирина Дмитриевна была похоронена в Томске, поэтому сейчас Государственная дума, администрация Томской области и дума Томской области занимаются решением организационных вопросов, чтобы доставить тело Ирины Дмитриевны в Томск. В ближайшие дни мы сообщим о дате и времени прощания и захоронения», — сказал замгубернатора Томской области по внутренней политике Сергей Ильиных.

В 2016 году ее избрали депутатом Госдумы в составе списка региональной группы «Единой России» от Республики Алтай, Алтайского края, Кемеровской и Томской области. До этого Евтушенко дважды была председателем думы Томска.