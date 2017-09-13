Из-за анонимного звонка эвакуировали школы, мэрию и аэропорт Петропавловска-Камчатского

В Петропавловске-Камчатском после анонимного звонка о минировании

эвакуировали аэропорт, сообщает ТАСС.

«В данный момент к зданию съехались все спецслужбы: полиция, МЧС, скорая помощь, ФСБ, сотрудники других ведомств. Здание оцеплено, ведутся работы по поиску возможного взрывного устройства», — сказал представитель аэропорта.

Ранее в городе эвакуировали мэрию и несколько школ.

Также сообщалось об эвакуации аэропорта Якутска. Причиной стал анонимный звонок. Прием и вылет рейсов не осуществляются.

По данным Интерфакса, неизвестные звонили более 10 раз и в экстренные службы Иркутска, они сообщили о бомбах в торговых центрах, школах и аэропорту. Все звонки проверяются.

Ранее в среду в Хабаровске поступили сообщения о минировании областного правительства, мэрии, вокзала, торговых центров и нескольких школ. По данным ТАСС, звонки оказались ложными.

Напомним, за последние два дня в российских крупных городах эвакуировали десятки объектов. Все звонки не подтвердились. Первые сообщения об эвакуации начали приходить 10 сентября из Омска. В Ставрополе возбудили дело за «ложное сообщение о теракте». Не исключается, что это массовые учения. Однако официального подтверждения этому нет.