Полиция задержала Удальцова во время пикета возле Госдумы
Сотрудники правоохранительных органов задержали лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова, когда он проводил одиночный пикет возле здания Государственной думы. Об этом его жена Анастасия Удальцова написала в своем твиттере.
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По словам жены Удальцова, оппозиционера доставили в отдел внутренних дел Тверского района Москвы.
Во время одиночной акции лидер «Левого фронта» держал в руках плакат «Требуем широкой амнистии». Удальцов вышел к Госдуме для того, чтобы добиться объявления широкой амнистии к столетию Октябрьской революции. Свои предложения политик успел передать депутату Сергею Шаргунову.
Ранее Следственный комитет вызвал на допрос оппозиционера, как сообщил Удальцов позже, к следователю его пригласили в качестве свидетеля по «болотному делу». Однако он от дачи показаний отказался.
Напомним, Сергей Удальцов вышел на свободу 8 августа после 4,5 лет заключения в колонии.
Он был признан виновными в организации массовых беспорядков на Болотной площади 6 мая 2012 года во время «Марша миллионов». Дело возбудили после того, как на НТВ показали фильм «Анатомия протеста».
После освобождения Удальцов заявил о необходимости восстановить координационный совет оппозиции. По его мнению, позитивных изменений за последние годы не произошло.
Максим Прошкин