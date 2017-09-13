Сотрудники ФСБ задержали замдиректора ФСИН Коршунова

Сотрудники управления «М» ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы, задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова.

В настоящее время проводятся обыски во ФСИН и по месту жительства Коршунова.

Источники «Новой газеты» подтверждают, что задержание Коршунова связано со скандалом вокруг изолятора «Кресты -2». По их словам, до конца недели пройдет еще ряд следственных действий в отношении высокопоставленных сотрудников ФСИН.

В августе «Фонтанка» сообщала, что Коршунова могут уволить из ФСИН, он курирует финансово-экономический блок в ведомстве. Причиной увольнения, по данным издания, могло стать строительство изолятора «Кресты -2» в Петербурге.

На службу во ФСИН Коршунов пришел в 2013 году, возглавлял финансово-экономическое управление. Весной 2014 года стал заместителем директора ведомства, курировал строительный и финансовый блок. В публичных комментариях неоднократно говорил о том, что считает необходимым перевести ФСИН на полную окупаемость за счет эффективной организации труда осужденных.