Сечин через суд просит журналистов «корректно» освещать процесс по Улюкаеву

Перед началом заседания в Замоскорецком суде Москвы пресс-секретарь суда Эмилия Хиль обратилась, как она выразилась, с «небольшим пожеланием» к журналистам — «корректно» писать из зала суда все, что касается пресловутой темы про «корзинку с колбасой».

«А в чем некорректность? Мы используем прямые цитаты... (участников процесса — ред.)», — удивились журналисты.

«Ну, насколько я знаю из публикаций СМИ, Игорю Ивановичу не нравится это... — буквально сказала пресс-секретарь. — Ну, вы понимаете, это не мое пожелание... У Сечина нет моего телефона», — попыталась пошутить девушка, добавив: «это не просьба, просто пожелание».

Журналисты заметили, что такие пожелания со стороны главы «Роснефти» или того, кто конкретно обратился к суду, по меньшей мере давление на суд, а процесс открытый и по Конституции в России свобода слова. С аналогичным пожеланием пресса попросила обратиться тогда и к прокурорам, огласившим прослушки между Сечиным и Улюкаев, что первый впоследствии охарактеризовал «профессиональным кретинизмом».

Вошедший следом в зал сам Алексей Улюкаев не стал отвечать ни на один вопрос журналистов.

Напомним,ранее прокурор зачитал прослушку переговоров Сечина и Улюкаева. Судя по записям, основной разговор, длившийся около двадцати минут, состоялся в офисе «Роснефти» перед задержанием Улюкаева. Из прослушки, которую вели оперативники управления «К» ФСБ, в частности стало известно о «корзинке с колбасой», которую глава «Роснефти» подарил экс-министру Алексею Улюкаеву во время встречи в офисе «Роснефти».

Сам Сечин назвал «профессиональным кретинизмом» оглашение в суде стенограммы его разговора с Улюкаевым.

Напомним, Алексея Улюкаева задержали в ноябре 2016 года. В багажнике его служебного автомобиля обнаружили сумку с двумя миллионами долларов. По версии следствия, Улюкаев вымогал эти деньги у главы «Роснефти» Игоря Сечина за положительную характеристику Минэкономразвития на сделку по покупке госпакета акций «Башнефти».

Сам Улюкаев уверен, что стал жертвой провокации взятки, которая была организована «на основании ложного доноса» Сечина и бывшего главы службы безопасности «Роснефти» Олега Феоктистова.