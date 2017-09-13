К видеоблогеру в Кемерово пришли с обыском после ролика про банкира Тинькова

Сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к кемеровскому видеоблогеру Алексею Псковитину, который участвовал в съемке ролика про банкира Олега Тинькова и его «Тинькофф Банк». Об этом в трансляции Periscope сказал его соведущий Михаил Печерский.

Адвокат видеоблогера Сергей Воронин в беседе с «Медиазоной» уточнил, что обыски проходят в рамках уголовного дела о клевете (статья 128.1 УК РФ), однако по какой именно части статьи оно возбуждено, адвокат не знает. По словам Воронина, оперативная группа прилетела в Кемерово из Москвы.

Напомним, в начале августа на YouTube-канале «Немагия» вышел ролик про банкира Олега Тинькова. На данный момент его посмотрели около четырех млн раз. В конце августа «Тинькофф Банк» подал в суд иск, в котором просил авторов ролика выплатить компенсацию за деловой ущерб. Ответчиками по иску выступают Псковитин, печерский и ООО «Развитие».

В видеоролике утверждается, что Тиньков «льстит» владельцу Альфа-Банку, занимается сомнительным бизнесом, некорректно обращается с сотрудниками

«Мы не любим, когда недобросовестные блогеры поливают грязью компанию, сотрудников, ее основателя и его семью и наших клиентов. Мы будем делать все, чтобы любители дешевого хайпа и клеветы ответили по закону», — сказал представитель банка «Ведомостям».

В свою очередь, суд в Кемерово постановил заблокировать видеоролик, однако он до сих пор находится в свободном доступе.

Максим Прошкин