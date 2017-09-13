В Москве сгорела квартира осуждено за экстремизм журналиста РБК Соколова

В квартире журналиста РБК Александра Соколова, осужденного на 3,5 года за экстремизм, произошел сильный пожар. Об этом говорится в фейсбуке самого журналиста.

По словам матери журналиста Натальи Соколовой квартира сгорела практически полностью, уцелели только «холодильник, плита и стиральная машинка».

В МЧС причиной пожара называют неумышленный поджог из-за «случайно залетевшего в окошко непотушенного окурка». Однако пострадавшая считает, что квартиру могли поджечь намеренно.

Напомним, 10 августа Тверской суд Москвы приговорил специального корреспондента РБК Александра Соколова к трем с половиной годам лишения свободы за организацию деятельности экстремистского сообщества.

Соколова задержали в 2015 году. По версии следствия, он зарегистрировал сайт инициативной группы по проведению референдума «За ответственную власть» (ЗОВ). Гособвинение считает, что он и другие фигуранты под предлогом организации и проведения референдума собирались продолжить деятельность созданной Мухиным «Армии воли народа» (АВН), которая в 2010 году была признана экстремистской и запрещена в России. Прокуроры запрашивали для фигурантов дела от 4 до 4,5 лет колонии.

В свою очередь защита утверждала, организация не занималась экстремистской деятельностью. Основной целью инициативной группы, как отмечали фигуранты дела, являлось проведение референдума для принятия закона «За ответственную власть», который позволил бы гражданам оценивать работу всех должностных лиц и привлекать их к ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей.

Сам Соколов считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью, в частности с его расследованием о хищениях при строительстве космодрома «Восточный».

Максим Прошкин