Инициаторам установки мемориальной доски Немцову предложили повесить ее в подъезде дома, где жил политик

Инициаторы установки мемориальной доски убитому политику Борису Немцову, не нарушат закон, если разместят памятный знак в подъезде дома, где жил политик, заявили в администрации Москвы, передает Интерфакс.

«Установка таблички в память о Борисе Немцове на фасаде дома — это нарушение закона. Однако конфликтной ситуации можно избежать, если разместить мемориальную доску внутри подъезда», — сказал собеседник агентства.

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Накануне активисты движения SERB сняли мемориальную доску памяти убитого политика Бориса Немцова с дома в Москве, где жил политик и отнесли ее в ОВД ЦАО МВД по городу Москве. Активисты подали «заявление с требованием привлечь к ответственности лиц самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску».

Вице-мэр Москвы Леонид Печатников ранее заявил Интерфаксу, что мемориальная доска Немцову рано или поздно должна быть демонтирована, поскольку «установлена самовольно, с нарушением городского законодательства». По словам Печатникова, «это не касается персоналий».

«Несмотря на то, что [актриса Людмила] Гурченко была любимицей всей страны, и вряд ли можно было найти человека, который бы возражал против увековечивания ее памяти, до внесения изменений в постановление правительства, связанных с народными артистами, доска была демонтирована», — передает агентство слова заместителя мэра.

Напомним, торжественная церемония установки доски на доме на Малой Ордынке, где жил убитый политик Борис Немцов, состоялась 7 сентября.

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.