Роспотребнадзор: в России только 12% абсолютно здоровых детей

Роспотребнадзор подсчитал, что в России не более 12% детей абсолютно здоровы, а у 60% школьников в возрасте от 7 до 9 лет есть хронические заболевания. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

Как отмечают в пресс-службе, в стране наблюдается «значительное снижение» числа людей в возрасте до 18 лет, которые полностью здоровы.

Согласно данным Россстата, на 1 января 2017 года в России зарегистрировано около 31 млн детей, получается, что абсолютно здоровы только 3,7 млн человек в возрасте от 0 до 18 лет. Всего численность населения составляет 146,8 млн человек.

В ведомстве также обращают внимание на питание подрастающего поколения, а именно на недостаток в употреблении молочной продукции, овощей, фруктов и рыбы.

Росопотребнадзор также высказывает опасения из-за избыточного потребления соли, специй, сахара и некачественных жиров. Также наблюдается число детей, страдающих избыточной массой тела.

Максим Прошкин