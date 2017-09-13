В Петербурге депутат попросил прокуратуру проверить на экстремизм баттл Оксимирона и Гнойного

Депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой изучить баттл рэперов Оксимирона и Гнойного (Славы КПСС) на наличие признаков экстремизма, призывов к разжиганию межнациональной розни, а также оскорбления чувств верующих. С обращением ознакомился телеканал RT.

«Меня лично ничего не задело в этом баттле, мне было интересно его смотреть. У меня нет претензий, но есть большое желание, чтобы это было проверено с точки зрения закона представителями государственной власти, чтобы мы понимали степень нашей ответственности и то, насколько свободными мы можем быть в рэп-баттлах», — заявил Анохин.

Как отмечает издание, инициатор запроса полагает, что проверку необходимо провести «для утверждения правил набирающих популярность поединков, чтобы исключить случаи нарушения закона».

«Поскольку это популярный формат, нам нужно, чтобы были какие-то правила его проведения или же понимание того, что мы действительно делаем площадку, где допустимо всё, где есть свобода слова. Может ли, например, депутат в такой же свободной форме, как Гнойный, заявлять о тех или иных позициях? Мы бы хотели понять позицию прокурора, чтобы не попасть под какие-либо санкции после поединка», — добавил Анохин.

Ранее стало известно, что Роскомнадзор составит протоколы об административном правонарушении в отношении шести СМИ, которые разместили видеозапись с нецензурной бранью баттла двух рэперов Оксимирона и Гнойного.

Как пояснил руководитель Роскомнадзора Александр Жаров, «когда СМИ в погоне за вниманием аудитории используют запрещенные приемы, это также имеет свою цену. В данном случае – 50 тысяч рублей административного штрафа».