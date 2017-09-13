В Индии заблокировали «ВКонтакте» за игру «Синий кит»

Индийские власти заблокировали социальную сеть «ВКонтакте» из-за суицидальной игры «Синий кит». Об этом сообщает индийская газета The Times of India.

«Мы знаем, что соцсеть использовалась «Синим китом» и в прошлом, и пытаемся определить, насколько распространена игра сейчас», — цитирует издание слова представителя министерства электроники и информационных технологий страны.

В министерстве уточняется, что блокировка временная, следователи изучают случаи самоубийств и действия преступников.

В свою очередь, юристы «ВКонтакте» заявили RNS, что изучают правомерность блокировки социальной сети в Индии. «Мы не получали никаких официальных запросов от индийских компаний и государственных органов», — сказали собеседники издания.

Напомним, в апреле этого года британская полиция разослала в школы графств Хартфордшир и Эссекс предупреждения об игре «Синий кит».

В полиции заявили, что у них пока нет данных о появлении сообществ «Синий кит» в Великобритании. Однако они призвали родителей проявить бдительность и следить за тем, как их дети пользуются интернетом.

Впервые об этой проблеме рассказала «Новая газета». После серии публикаций газеты, в разных регионах страны были возбуждены уголовные дела о доведении несовершеннолетних до самоубийства.

В конце июля президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому доведение, склонение или содействие суициду приравнивается к особо тяжким преступлениям. Они фактически приравнены к умышленному убийству.

Одного из администраторов «групп смерти» — Филиппа Будейкина, известного как Филипп Лис, 20 июля приговорили к трем годам и четырем месяцам колонии-поселения.

Также сообщалось, что МВД России установило трех несовершеннолетних кураторов «групп смерти» в Самарской, Нижегородской и Владимирской областях.

Максим Прошкин