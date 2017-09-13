СК возбудил уголовное дело о растрате против замглавы ФСИН Коршунова

Правоохранительные органы задержали замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова по подозрению в крупной растрате. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).

Согласно информации РБК, Корушнов мог похитить свыше одного миллиарда рублей, а преступную схему он мог разработать с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым.

Сообщение о том, что сотрудники управления «М» ФСБ, осуществляющего контрразведывательное обеспечение правоохранительной системы, задержали заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова, появилось 13 сентября.

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Источники «Новой газеты» подтверждают, что задержание Коршунова связано со скандалом вокруг изолятора «Кресты -2». По их словам, до конца недели пройдет еще ряд следственных действий в отношении высокопоставленных сотрудников ФСИН.

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Напомним, в августе «Фонтанка» сообщала, что Коршунова, который курирует финансово-экономический блок, могут уволить из ФСИН. Причиной увольнения, по данным издания, могло стать строительство изолятора «Кресты -2» в Петербурге.

На службу во ФСИН Коршунов пришел в 2013 году. Весной 2014 года он стал заместителем директора ведомства, курировал строительный и финансовый блок. В публичных комментариях неоднократно говорил о том, что считает необходимым перевести ФСИН на полную окупаемость за счет эффективной организации труда осужденных.

Максим Прошкин