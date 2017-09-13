Захарова: штраф за дым над генконсульством в Сан-Франциско — очередной «перформанс» США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала штраф за «черный дым» над российским генконсульством в Сан-Франциско продолжением антироссийского перформанса в США. Об этом Захарова написала в своем фейсбуке.

«Очередное представление разворачивается под названием "Русские отравили Сан-Франциско". Зачем? В том числе, чтобы оправдать варварские действия американских спецслужб на территории российского Генконсульства», — считает представитель МИД России.

Ранее служба по контролю качества воздуха в Сан-Франциско обвинила российское консульство в нарушении закона о сжигании мусора.

«Было ясно, что сжигали не сухое дерево. Было много черного дыма... и из-за его плотности и темноты было ясно, что это был какой-то мусор или материал, который не разрешено сжигать», — цитирует представителя службы Ральфа Боррана CBS.

Сумма штрафа пока неизвестна. По его словам, процесс займет от нескольких недель до нескольких месяцев.

По информации телеканала, в жаркую погоду в городе действует особый режим, ограничивающий использование камина. Первого сентября, когда над зданием консульства появился черный дым, в Сан-Франциско была зафиксирована температура плюс 37 градусов Цельсия.

В самом МИДе ранее объяснили черный дым «мероприятиями по консервации здания».

Напомним, власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке. Это решение Вашингтон принял в ответ на сокращение числа сотрудников американского посольства в России. Таким образом, теперь каждая из стран останется с тремя консульствами.

Максим Прошкин