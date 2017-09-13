Мединский потребовал остановить давление «сектантов-поджигателей» на кинотеатры из-за фильма «Матильда»

Министр культуры Владимир Мединский заявил, что попытки активистов оказывать давление в связи с прокатом фильма Алексея Учителя «Матильда» — «чистой воды беззаконие». Его слова приводит пресс-служба министерства.

«Прошу руководство правоохранительных органов обеспечить соблюдение законности, жестко пресечь давление на государство и кинобизнес со стороны распоясавшихся активистов с их общественно опасными методами навязывания своих убеждений. Прошу дать принципиальную и справедливую оценку их действиям. Давайте проявлять гражданскую ответственность: придерживаться закона, здравого смысла, уважения друг к другу», — потребовал Мединский.

Также глава Минкульта обвинил депутата Госдумы Наталью Поклонскую в том, что она «затеяла и поддерживает гвалт» вокруг фильма.

«Не знаю, какими соображениями руководствуется уважаемая госпожа Поклонская, затевая и поддерживая этот гвалт. Может, и от чистого сердца. Тем более, не готов разгадывать мотивации разнокалиберных «активистов»-поджигателей, нагло именующих себя «православными». Меня часто попрекают в излишнем консерватизме. И вот как консерватор хочу сказать: подобные самозваные «активисты» дискредитируют и государственную культурную политику, и церковь», — подчеркнул министр.

Он также отметил, что видел фильм, но обсуждать его содержание считает некорректным, пока его не увидят зрители.

Напомним, накануне объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» отказалась показывать ленту и обратилась в правоохранительные органы из-за многочисленных угроз со стороны противников фильма. Кинопрокатчики заявили, что всерьез опасаются за безопасность зрителей.

В понедельник, 11 сентября, у офиса адвоката Алексея Учителя неизвестные подожгли два автомобиля. Сам адвокат Добрынин написал в своем Facebook, что рядом с машинами нашли записки «За Матильду гореть». Правоохранительные органы возбудили уголовное дело.

Ранее, 3 сентября, в Екатеринбурге водитель УАЗ протаранил кинотеатр «Космос», после чего поджег автомобиль. По неофициальной информации, свои действия он объяснил протестом против фильма. В отношении мужчины возбудили уголовное дело.

Еще одно уголовное дело было заведено после нападения на офис режиссера Алексея Учителя в петербургской студии «Лендок». Учитель заявил, что «это все последствия предыдущих угроз».

Угрозы создателям картины поступали от организации «Христианское государство – Святая Русь». Активисты разослали в кинотеатры требования не показывать фильм, предупреждая, что иначе «кинотеатры будут гореть, может, даже пострадают люди».

В прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. Картина рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.