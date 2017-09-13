В Госдуме попросили проверить противников «Матильды» на экстремизм и терроризм

Депутаты попросили ФСБ и МВД проверить активистов объединения «Христианское государство — Святая Русь», а также их сторонников на экстремизм и терроризм. Запрос в правоохранительные органы направили депутаты Госдумы Ирина Роднина и Оксана Пушкина, сообщает RNS.

Авторы жалобы указали, что активисты «Христианского государства» открыто угрожали не только рядовым гражданам России и деятелям культуры, но и «самим руководителям государства».

«Сложившиеся и совместно действующие формирования националистов и антисемитов, прикрывающихся лозунгами защиты христианской веры и ценностей, на деле давно и безнаказанно творят террор и насилие», — цитирует агентство текст запроса депутатов в ФСБ.

В тексте также утверждается, что поступки активистов «ставят под сомнение и пытаются расшатать и разрушить существующий конституционный строй и правопорядок в стране».

По мнению депутатов, в ситуации «бездействия МВД РФ» активисты перешли от угроз к прямому насилию. В частности, упоминаются поджоги офиса режиссера «Матильды» Алексея Учителя и кинотеатра «Космос» в Екатеринбурге, угрозы журналистке Екатерине Винокуровой, которая критиковала действия депутата Натальи Поклонской, а также поджог автомобилей у офиса адвоката Учителя Добрынина.

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Ранее министр культуры РФ Владимир Мединский потребовал от правоохранительных органов остановить давление «сектантов-поджигателей» на кинотеатры из-за проката ленты «Матильда». При этом, он раскритиковал действия Натальи Поклонской, которая «затеяла и поддерживает гвалт».

В прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. Картина рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.

Юлия Суханова