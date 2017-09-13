Депутат объяснил причину подачи заявления в Генпрокуратуру с просьбой проверить баттл Оксимирона с Гнойным

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга от «Единой России» Андрей Анохин объяснил причину подачи заявления в Генпрокуратуру с просьбой проверить баттл рэперов Оксимирона и Гнойного желанием удостовериться, что никто не сможет привлечь к ответственности участников «настоящего рэп-баттла» депутатов Андрей Анохина и Максима Резника. Об этом Анохин рассказал «Новой газете». Свое обращение к генеральному прокурору России Юрию Чайке Анохин опубликовал в фейсбуке.

«То, что было сегодня — это настоящий депутатский хайп. Хайп от депутата Анохина, который призван привлечь внимание молодежной аудитории к баттлу года — в понедельник [депутат Заксобрания Петербурга Максим] принял от меня вызов на участие в рэп-баттле. Это будет настоящая битва — столкновение двух идеологий — государственной, которую я представляю и оппозиционной, которую представляет депутат Резник. Мы обсудим присоединение Крыма к Российской Федерации, ситуацию вокруг предстоящего показа фильма «Матильда» [режиссера Алексея Учителя], передачу Исаакиевского собора Русской православной церкви, а также протестные акции и борьбу с коррупцией», — рассказал Анохин.

По словам депутата, подавая обращение в Генпрокуратуру, он «не имел цели никого привлечь» и уверен, что правоохранительные органы не найдут в баттле Оксимирона и Гнойного никаких признаков нарушений по статье «экстремизм».

«Знаете, мы просмотрели все эти записи [видео баттла Оксимирона с Гнойным], и мы не увидели ничего, что могло бы подвести ребят под экстремизм (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства — 282 статья УК РФ, — ред.). Если Генпрокуратура и найдет какие-то нарушения, то ее решение будет касаться нас всех. В нашем предстоящем баттле депутатов будут обозначены очень острые вопросы. Мы заинтересованы в том, что бы нас никто не мог привлечь к ответственности», — пояснил Анохин.

Парламентарий не уточнил даты и места проведения «депутатского рэп-баттла», но отметил, что площадкой его проведения точно не станет Заксобрание Петербурга, и вообще депутаты будут выступать в нерабочее время и без галстуков, поскольку читать рэп — не входит в обязанности депутатов.

Напомним, видеозапись баттла рэперов Оксимирона и Гнойного, которая вышла 14 августа, уже посмотрели более 22,5 миллионов человек. Она стала одной из самых популярных за всю историю баттлов.