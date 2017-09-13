Против экс-главы Чебоксар возбудили шестое уголовное дело

Управление Следственного комитета по Чувашии возбудило шестое уголовное дело против экс-главы Чебоксар Ирины Клементьевой. Об этом сообщается на сайте регионального СК.

В сообщении уточняется, что дело заведено по признакам статьи «присвоение, совершенное с использованием своего служебного положения» ( часть 3 статья 160 УК РФ).

По версии следствия, в августе 2014 года Клементьева потратила 100 тысяч рублей на поездку в Казахстан, чтобы принять участие в Международной конференции городов Всемирного наследия Евразии. Деньги были выделены ОАО «Страховая компания «Чувашия-Мед», которую возглавляла экс-глава города.

Следователи также считают, что в результате неправомерных действий экс-главы Чебоксар был нанесен многомиллионный ущерб.

«Чебоксары недополучили доходы в бюджет муниципалитета по дивидендам в размере не менее 20% чистой прибыли этого акционерного общества», — отметили в СК.

Клементьева от дачи показаний отказалась, расследование уголовного дела продолжается.

Максим Прошкин