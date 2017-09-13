В Москве эвакуируют вокзалы и торговые центры

Полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в нескольких крупных торговых центрах, а также на Казанском, Курском, Ярославском, Ленинградском и Киевском вокзалах. Об этом сообщает источники ТАСС, Интерфакса и агентства «Москва».

Среди торговых центров, в которых может находиться взрывоопасный предмет, источники называют «Афимолл-Сити», «Метрополис», «Город», «Европейский» и «Капитолий», «Щелково». Кроме того анонимный звонок о взрывном устройстве поступили в Первый МГМУ им. И.Сеченова.

«Тем не менее, с учетом волны подобных звонков в регионах, у правоохранителей есть все основания полагать, что данные звонки являются ложными», — цитирует Интерфакс слова источника.

В свою очередь в столичной полиции «Новой газете» сообщили, что не могут ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения об эвакуации и анонимных звонках.