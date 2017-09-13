Путешественник Федор Конюхов учится на пилота в Белоруссии из-за «отсутствия возможности» получить «пилотское» в России

Путешественник Федор Конюхов отправился учиться на пилота в Белоруссию из-за «отсутствия возможности» получить пилотное свидетельство в России. Об этом «Новой газете» рассказал президент Федерации планерного спорта России и инструктор Конюхова Сергей Рябчинский.

По словам Рябчинского, Белоруссия — одна из стран, куда «вся наша страна едет, чтобы получить летные свидетельства, поскольку «Росавиация не создала прозрачную систему для создания учебных авиационных центров».

«От нас требуют, чтобы мы все летали с пилотскими лицензиями, но условий для их получения в России нет. Авиационных учебных центров у нас почти не осталось, они не могут добиться продления лицензии. Мы тоже планировали открыть учебный центр в России для планеристов, но получить все документы у нас просто не реально, поскольку система разработанная Росавиацией — непрозрачна, а четкая программа отсутствует», — сетует президент Федерации планерного спорта России.

Рябчинский уточнил, что обучение Конюхова займет около полугода. За это время Конюхов должен освоить «теорию, тренажеры и полеты, в частности, в облаках, а также ночные полеты». Удостоверение пилота необходимо путешественнику для совершения кругосветного беспосадочного перелета на планере за пять дней, которое он запланировал осуществить в ближайшие годы. По словам Рябчинского, предполагаемый маршрут полета — южный (через Африку). Федор Конюхов планирует стартовать и финишировать в Австралии.