В Кремле призвали различать дискуссию вокруг «Матильды» и «проявления экстремизма»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал различать «проявления экстремизма» и дискуссию из-за фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Песков заявил, что ситуация, когда решение о допуске фильма в прокат киносети принимают «под давлением экстремистов» является «неприемлимой». Об этом пресс-секретарь президента сказал журналистам, передает РБК.

«Дискуссия — это одно, а проявление экстремизма — это другое. Оценка однозначно негативная — это неприемлемо. Нежелательно, чтобы под давлением экстремистов принимались решения, которые ограничивают права кинопрокатчиков на выбор репертуара», — заявил Песков(цитата по РБК).

При этом Песков отметил, что в Кремле «не стали бы преувеличивать все происходящее» и у него [Пескова] «нет никаких сомнений, что любые проявления экстремизма будут пресекаться нашими правоохранительными органами».

Таким образом, пресс-секретарь президента ответил на вопрос журналистов об отсутствии реакции правоохранительных органов на сообщения об угрозах, поступивших в объединенную сеть кинотеатров «Формула кино» и «Синема парк» из-за намерения показать картину «Матильда».

Накануне объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино» решила отказаться от показа фильма «Матильда» из-за угроз безопасности. В компании объяснили, что таким образом собираются оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы скандальной картины.

Ранее министр культуры России Владимир Мединский потребовал от правоохранительных органов остановить давление «сектантов-поджигателей» на кинотеатры из-за проката ленты «Матильда». При этом он раскритиковал действия депутата Госдумы Натальи Поклонской, которая «затеяла и поддерживает гвалт».

В прокат фильм «Матильда» выйдет 26 октября. Картина рассказывает о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской.