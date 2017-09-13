Новая газета

В Москве из-за сообщений об угрозе взрывов эвакуировали 15 тысяч человек

Общество

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В Москве из-за сообщений об угрозе взрывов в общественных местах эвакуировали около 15 тысяч человек. Об этом Интерфаксу сообщил осведомленный источник. По словам собеседника агентства, анонимные звонки поступили почти в два десятка учреждений.

Как уточняет источник агентства, анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в торговые центры:

  • ТЦ «Ритейл парк»
  • ТЦ «Европейский»
  • ТЦ «Капитолий»
  • ТЦ «Метрополис»
  • ТЦ «Москва»
  • ТЦ «Дубровка»
  • ТЦ «Афимолл Сити»
  •  ТЦ «Город»
  • ТЦ «Щелково»
  • Митинский радиорынок
  • ТЦ «Цветной»
  • ГУМ

Кроме того, в правоохранительные органы поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади в Москве.

Собеседник агентства также сообщил о серии анонимных звонков в образовательные учреждения, в частности, сообщалось об угрозе взрыва в:

  • МГИМО
  • МЭИ
  • РГСУ
  • Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова

Ранее в среду стало известно, что полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в нескольких крупных торговых центрах, а также на Казанском, Курском, Ярославском, Ленинградском и Киевском вокзалах.

Первые сообщения об эвакуации начали приходить 10 сентября из Омска. Аноним заявил о бомбах в торговых центрах города: людей эвакуировали, но угроза не подтвердилась. На следующий день стало известно о «минировании» школ, зданий мэрий, кинотеатров в Уфе, Рязани и Челябинске, Брянске, Новосибирске и Екатеринбурге. Во всех случаях угрозы оказывались ложными.

Теги:
эвакуация, источники сообщают, полиция, взрыв
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