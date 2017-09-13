В Москве из-за сообщений об угрозе взрывов эвакуировали 15 тысяч человек
В Москве из-за сообщений об угрозе взрывов в общественных местах эвакуировали около 15 тысяч человек. Об этом Интерфаксу сообщил осведомленный источник. По словам собеседника агентства, анонимные звонки поступили почти в два десятка учреждений.
Как уточняет источник агентства, анонимные звонки об угрозе взрыва поступили в торговые центры:
- ТЦ «Ритейл парк»
- ТЦ «Европейский»
- ТЦ «Капитолий»
- ТЦ «Метрополис»
- ТЦ «Москва»
- ТЦ «Дубровка»
- ТЦ «Афимолл Сити»
- ТЦ «Город»
- ТЦ «Щелково»
- Митинский радиорынок
- ТЦ «Цветной»
- ГУМ
Кроме того, в правоохранительные органы поступил звонок об угрозе взрыва на Красной площади в Москве.
Собеседник агентства также сообщил о серии анонимных звонков в образовательные учреждения, в частности, сообщалось об угрозе взрыва в:
- МГИМО
- МЭИ
- РГСУ
- Первый Московский государственный медицинский университет имени Сеченова
Ранее в среду стало известно, что полиция проверяет информацию об угрозе взрыва в нескольких крупных торговых центрах, а также на Казанском, Курском, Ярославском, Ленинградском и Киевском вокзалах.
Первые сообщения об эвакуации начали приходить 10 сентября из Омска. Аноним заявил о бомбах в торговых центрах города: людей эвакуировали, но угроза не подтвердилась. На следующий день стало известно о «минировании» школ, зданий мэрий, кинотеатров в Уфе, Рязани и Челябинске, Брянске, Новосибирске и Екатеринбурге. Во всех случаях угрозы оказывались ложными.