Защита Никиты Белых обвинила следствие в подлоге

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых обвинил ФСБ в заранее спланированной операции по его аресту. Соответствующее заявление Белых сделал в показаниях, которые он дает в рамках рассмотрения его дела по существу в Пресненском районном суде.

По словам Белых, поданное против него заявление в ФСБ было лишь предлогом для силовиков. «Вся работа велась заранее. Должностные лица ФСБ имеют ложное представление о коррупции и устроили провокацию», — заявил Белых.

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На суде адвокат Андрей Грохотов рассказал, что в распоряжении защиты имеются записи разговора сотрудников ФСБ, свидетельствующие, что операция против Белых была подготовлена заранее. Как отметил Грохотов, собеседники говорили, что «ситуация, аналогичная Сахалину и Коми, может быть скоро реализована в Кировской области».

Белых заявил, что химпрепаратом, которым должны были быть обработаны деньги, был обработан пакет, который во время встречи 24 июня 2016 года ему передал Юрий Зудхаймер. Сам Белых полагал, что в пакете находится только бутылка вина, отметил экс-губернатор.

Сергей Лебеденко