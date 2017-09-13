Жители Тимирязевского района Москвы вышли на улицу из-за фальсификации на муниципальных выборах

Жители Тимирязевского района собрались у территориально-избирательной комиссии с требованием вернуть украденные в пользу «Единой России» голоса.

Фото: Ольга Малыш

По словам очевидцев, на акцию пришли 30-40 человек, которые пытаются попасть в ТИК на заседание по итогам выборов. Несмотря на то, что согласно закону кандидаты и депутаты имеют право присутствовать на подобных заседаниях, перед ними закрыли дверь. Позднее председатель ТИК согласился пустить избранных депутатов.

На месте присутствует полиция.

Фото: Евгений Белавский

«На заседание, где будут рассмотрены наши жалобы, жалобщиков не пускают. Мы выступаем против того, чтобы собрание прошло в закрытом режиме. Там непонятно что может происходить», — сказала «Новой газете» пресс-секретарь политика Юлии Галяминой Екатерина Кильтау.

Напомним, на муниципальных выборах независимые кандидаты Союза жителей Тимирязевского района и наблюдатели зафиксировали фальсификации на 435 участке, где ТИК незаконно вскрыл пачку с бюллетенями и «пририсовал» 28 голосов кандидату от «Единой России» Марине Москвиной. В результате этих махинаций выигравший кандидат от Союза жителей Тимирязевского района Ольга Смирнова потеряла свое место. В итоге оппозиция лишилась большинства в муниципальном собрании и получила 7 мест вместо 8. В связи с нарушениями активисты обратились с заявлением к главе ЦИКа Элле Памфиловой и в правоохранительные органы.

Напомним, 10 сентября, в Единый день голосования, в Москве прошли муниципальные выборы. Независимые кандидаты лидировали по числу мест в Гагаринском (12 из 12 мест), Академическом (8 из 12 мест), Тверском (11 из 12 мест), Ломоносовском (8 из 10 мест), Останкинском (9 из 12 мест), Пресненском (10 из 15 мест), Тимирязевском (8 из 15 мест), Левобережном (6 из 10 мест) и Красносельском (7 из 10 мест) районах.

Победу на муниципальных выборах удалось одержать оппозиционеру Илье Яшину и его списку от движения «Солидарность» (Красносельский район), специальному корреспонденту «Новой газеты» Илье Азару (Хамовники) и активистке Люсе Штейн (Басманный район).