Печатников: мэрия не давала указаний по поводу мемориальной доски на доме Немцова

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников в разговоре с «Новой газетой» рассказал, что в мэрию не поступали официальные обращения по поводу установки мемориальной доски Борису Немцову на доме, где жил политик.

«Никаких официальных распоряжений, рекомендаций, комментариев по этому поводу мэрия не давала. Процедура установки подобных объектов регламентируется положением о порядке установки в городе Москве мемориальных досок и законом города Москвы "О порядке возведения в городе Москве произведений монументально-декоративного искусства городского значения». Ответственность за исполнение норм закона и охрану законно установленных памятных знаков несут префектуры административных округов. Установка, впрочем, как и демонтаж, памятных знаков вне рамок упомянутых правовых актов лицами или организациями, на то не уполномоченными, являются самоуправством», — сказал Печатников.

Ранее в среду источник Интерфакса в мэрии Москвы заявил, что инициаторы установки таблички Немцову не нарушат закон, если установят ее в подъезде дома. При этом установку таблички на фасаде дома собеседник агентства назвал нарушением закона.

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Накануне активисты движения SERB сняли мемориальную доску памяти убитого политика Бориса Немцова с дома в Москве, где жил политик и отнесли ее в ОВД ЦАО МВД по городу Москве. Активисты подали «заявление с требованием привлечь к ответственности лиц самоуправно установивших данный знак, до степени слияния похожий на мемориальную доску».

Напомним, памятную табличку установили 7 сентября. В тот же день собеседница ТАСС в Отделе памятных знаков и мемориальных досок столичного Департамента культурного наследия рассказала, что столичные власти могут демонтировать эту табличку.

Политик Борис Немцов был убит на Большом Москворецком мосту 27 февраля 2015 года.