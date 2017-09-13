Новая газета

Роспотребнадзор оштрафовал «Победу» за продажу билетов на заполненный рейс

Общество

Роспотребнадзор оштрафовал «Победу» на 20 тысяч рублей за продажу билетов, превышающих количество мест на борту, сообщает Московская транспортная прокуратура.

В марте этого года, по данным прокуратуры, авиакомпания отказалась зарегистрировать пассажирку рейса DP418, следовавшего из Красноярска в Москву. Причиной авиакомпания назвала отсутствие посадочных мест на борту.

В ведомстве отметили, что компания продала 196 билетов на рейс, где всего 189 посадочных мест.

В августе «Победу» оштрафовали за требование оплатить провоз рюкзака. Тогда в прокуратуру обратилась женщина, которая планировала совершить посадку на рейс «Чебоксары – Москва», при этом из багажа у нее имелся только рюкзак.

Теги:
авиакомпании, штрафы, победа
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