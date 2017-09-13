Роспотребнадзор оштрафовал «Победу» за продажу билетов на заполненный рейс

Роспотребнадзор оштрафовал «Победу» на 20 тысяч рублей за продажу билетов, превышающих количество мест на борту, сообщает Московская транспортная прокуратура.

В марте этого года, по данным прокуратуры, авиакомпания отказалась зарегистрировать пассажирку рейса DP418, следовавшего из Красноярска в Москву. Причиной авиакомпания назвала отсутствие посадочных мест на борту.

В ведомстве отметили, что компания продала 196 билетов на рейс, где всего 189 посадочных мест.

В августе «Победу» оштрафовали за требование оплатить провоз рюкзака. Тогда в прокуратуру обратилась женщина, которая планировала совершить посадку на рейс «Чебоксары – Москва», при этом из багажа у нее имелся только рюкзак.