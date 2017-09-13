ФСБ возбудила дело после анонимных звонков о минировании

ФСБ возбудила уголовное дело за ложное сообщение о теракте после анонимных телефонных звонков, из-за которых массово эвакуировали людей в городах России, передает РБК со ссылкой на источник.

«В настоящее время проводятся оперативные мероприятия, проводится биллинг, оперативники пытаются установить владельцев телефонов, а также адреса IP-телефонии», — цитирует собеседника издание.

По данным РБК, за прошедшие сутки было зафиксировано 115 анонимных звонков. Ведомство рассматривает несколько версий случившегося, среди них — спланированная атака, совершенная с территории другого государства. Спецслужбы предполагают, что звонки в регионах и в Москве связаны.

Ранее в среду в Москве из-за сообщений об угрозе взрывов в общественных местах эвакуировали 30 тысяч человек. В частности, сообщалось о «минировании» десятка торговых центров, вокзалов и нескольких учебных заведений.

С 10 по 13 сентября эвакуация прошла в 25 городах России. В общей сложности было эвакуировано около 45 тысяч человек из 205 объектов массового пребывания людей. Первые сообщения начали приходить из Омска. На следующий день стало известно о «минировании» школ, зданий мэрий, кинотеатров в Уфе, Рязани и Челябинске, Брянске, Новосибирске и Екатеринбурге. Во всех случаях угрозы оказывались ложными.