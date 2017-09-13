В России суд впервые вынес приговор за авиадебош

Химкинский суд приговорил к лишению свободы на шесть месяцев колонии-поселения мужчину, устроившего дебош на рейсе «Аэрофлота» Тель-Авив — Москва, сообщает агентство «Москва» со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

Имя пассажира не называется. По данным «Аэрофлота», этот приговор стал первым после принятия поправок в статью 213 УК за «хулиганство на воздушном транспорте».

Речь идет об инценденте, который произошел в мае этого года. Тогда пилот сообщил в аэропорт Шереметьево, что гражданин Израиля в состоянии алкогольного опьянения нецензурно ругался, пил спиртные напитки и пытался открыть дверь самолета.

Ранее в России ввели уголовную ответственность за угрозу безопасности пассажиров. Законопроект предполагает внесение в ст. 213 УК РФ и ст.151 УПК РФ поправок, касающихся «действий, угрожающих безопасности эксплуатации транспортных средств». Поправки в закон касаются нарушений на любом виде транспорта.