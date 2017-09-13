Пользователи Telegram пожаловались на сбои в работе

Пользователи Telegram в Европе пожаловались на сбои в работе. В самой компании пока не уточнили причины неполадок.

«На данный момент некоторые из наших пользователей в Европе испытывают проблемы с подключением. Мы усиленно работаем над решением этой проблемы, она будет решена в течение 15-20 минут», — сказано в официальном твиттере Telegram.

Пользователи не могли просмотреть сообщения телеграм-каналов, отправить сообщения, у кого-то возникали трудности со входом в мессенджер. Проблема коснулась веб-версии сервиса и мобильных приложений.

Предыдущий сбой в работе Telegram произошел в конце мая этого года. У пользователей веб-версии мессенджера появлялось сообщение о DNS-ошибке.