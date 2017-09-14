В Европарламенте призвали ввести санкции против россиян по «делу Магнитского»

Члены Европарламента призвали Европейский союз расширить санкции против 32 российских чиновников, которые могут быть причастны к уголовному преследованию юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Призыв опубликован в резолюции по борьбе с коррупцией.

«Мы повторяем свой призыв из прошлых резолюций о том, что необходимо как можно скорее вынести на рассмотрение Совета министров Европейского союза список санкций в отношении 32 российских чиновников, причастных к гибели россиянина Сергея Магнитского», — говорится в документе.

По мнению авторов документа, в качестве ограничительных мер можно ввести запрет на получение шенгенской визы, а также заморозить финансовые активы на территории Евросоюза.

Отметим, еще в 2010 году Европарламент проголосовал за резолюцию, призывающую запретить въезд в страны ЕС 61 российскому должностному лицу, имеющему отношение к делу Магнитского.

В 2012 году президент США Барак Обама подписал «список Магнитского», который вводил финансовые и визовые санкции против тех, кто, по мнению Белого дома, причастен к гибели юриста Сергея Магнитского. Позднее список несколько раз расширялся, США включали туда лиц, ответственных за нарушение прав человека в России.

Напомним, Сергей Магнитский, раскрывший дело о хищении из российского бюджета 5,4 млрд рублей, умер в московском СИЗО в 2009 году при до сих пор не выясненных обстоятельствах. Адвокаты Магнитского утверждают, что его смерть стала следствием отказа администрации СИЗО предоставить необходимую медицинскую помощь.

Максим Прошкин