США зафиксировали перемещение ракетных комплексов в КНДР

Разведка США фиксирует последние двое суток перемещение ракетных комплексов в Северной Корее. Об этом телеканалу NBC сообщили три источника, занимающих высокопоставленную должность.

«Замечено за последние 48 часов, что Северная Корея перемещает мобильные ракетные установки и готовит стартовые позиции», — сказали собеседники телеканала.

JUST IN: North Korea observed moving mobile missile launchers & preparing hard sites in last 48 hours, per 3 U.S. senior military officials — NBC Politics (@NBCPolitics) September 13, 2017

Информацию США подтверждают разведданные Южной Кореи. Сеул заявлял, что Пхеньян перевез межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) на западное побережье и, возможно, «готовится к войне».

Напомним, 3 сентября КНДР объявила об успешном испытании водородной бомбы, которую можно установить на межконтинентальную баллистическую ракету. Это были уже шестые ядерные испытания Северной Кореи.

После чего, члены Совета Безопасности ООН в ночь на вторник 12 сентября единогласно проголосовали за введение новых санкции в отношении КНДР.

В Москве заявили, что действия Северной Кореи создают угрозу миру. В МИД России подчеркнули, что «в складывающихся условиях необходимо сохранять хладнокровие, воздерживаться от каких-либо действий, ведущих к дальнейшей эскалации напряженности».

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на переговорах с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, что Москва не признает ядерный статус Северной Кореи, и это принципиальная позиция.

Максим Прошкин