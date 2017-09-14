«Коммерсант» узнал о предложении Вашингтона продать российскую дипсобственность

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон несколько раз предлагал главе МИД России Сергею Лаврову выставить на продажу российскую дипломатическую собственность, чтобы урегулировать вопрос с ней. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на свои источники.

По информации газеты, разговор между Лавровым и Тиллерсоном происходил за закрытыми дверями, однако Москву эти предложения не устроили.

«Коммерсант» напоминает, что в собственности Москвы находится здания в Сан-Франциско и Вашингтоне, которые были арестованы 2 сентября, а также дипломатические дачи в Нью-Йорке и Мэриленде, которые остаются заблокированными с декабря прошлого года.

При этом, стоимость только одного здания, в котором размещалось российское генконсульство в Сан-Франциско, может доходить до 50 млн долларов, пишет газета со ссылкой на американский портал о недвижимости Trulia.com.

Отметим, президент России Владимир Путин заявлял, что Москва подаст в суд из-за действий Вашингтона с российской недвижимостью в США.

Напомним, в конце августа власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

В конце декабря 2016 года власти США выслали 35 российских дипломатов, объявив их персонами нон грата, и закрыли две дипломатических резиденции, в Нью-Йорке и в Мэриленде. Такое решение было объяснено реакцией на российское вмешательство в президентские выборы и преследование американских дипломатов.

Максим Прошкин