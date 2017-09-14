Илон Маск назвал дату тестового заезда беспилотного грузовика

Компания Tesla презентует беспилотный грузовик, а также проведет его тестовый заезд 26 октября в Хоторне, штат Калифорния. Об этом основатель компании Илон Маск написал в своем твиттере.

«Стоит увидеть этого зверя лично. Это нереально», — утверждает Маск.

Tesla Semi truck unveil & test ride tentatively scheduled for Oct 26th in Hawthorne. Worth seeing this beast in person. It's unreal. — Elon Musk (@elonmusk) September 13, 2017

Официально компания не разглашает информацию о возможной стоимости, грузоподъемности и о максимальном расстоянии, которое может проехать беспилотный автомобиль. Однако Reuters заявляет, что грузовик Tesla может проехать до 480 км без дополнительной подзарядки.

Напомним, в июле 2016 года Tesla впервые объявила о намерении создавать разные виды электротранспорта: грузовики, пикапы и внедорожники. В апреле глава компании Илон Маск в твиттере анонсировал представление первого грузовика компании в сентябре.

Также в апреле компания представила первый серийный беспилотный легковой автомобиль Tesla Model 3. Стоить машина составит около 35 тысяч долларов. В июле Маск опубликовал фотографии Tesla Model 3.

Читайте также Медведев поручил разработать условия для развития беспилотных автомобилей в России

В России тестовый заезд прототипа беспилотного грузовика на базе «КАМАЗа» планировался на конец августа, однако тестирование было перенесено на более поздний срок. Тестовый заезд должен пройти на трассе М11 Москва — Санкт-Петербург.

Максим Прошкин