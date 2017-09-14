СМИ рассказали о коррупционной схеме при реставрации Политехнического музея

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «коммерческий подкуп в особо крупном размере» после проверки ФСБ реконструкции Политехнического музея. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники, близкие к следствию.

По информации газеты, в феврале 2015 года департамент культурного наследия Москвы заключил контракт с АНО «Политехинжиниринг» на надзор за осуществлением работ в «Большой аудитории, в которой выступал Владимир Ильич Ленин в 1918 году».

Следствие полагает, что уже летом 2015 года «неустановленные лица» из числа руководители АНО потребовали 630 тысяч рублей за «фактическое подтверждение» выполненных работ. Предполагаемые вымогатели получили часть денег в кафе «Кофемания» на Покровке, а часть денег им передали в самой ленинской аудитории.

По подозрению в участии в коррупционной схеме ФСБ задержала исполнительного директора «Политехинжиниринга» Андрея Хацкевича и жителя подмосковных Люберец Алексея Милованова, которых суд поместил под домашний арест.

«Коммерсант» отмечает, что ФСБ планирует продолжить проверки реконструкции Политехнического музея, которые ведутся с 2013 года. На проведение работ уже потрачено 9,98 млрд рублей. Поэтапное открытие музея запланировано на 2017–2018 годы.

Максим Прошкин