Следственный комитет обвинил замглавы ФСИН в растрате 160 млн рублей

Следственный комитет России предъявил официальные обвинения в растрате 160 млн рублей заместителю директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олегу Коршунову. Об этом сообщается на сайте СК.

«В 2015-2016 годах Коршунов организовал заключение двух государственных контрактов – на поставку горюче-смазочных материалов и продуктов питания по завышенным ценам. В результате (…) был причинен ущерб на общую сумму более 160 млн рублей», — поясняют в ведомстве.

14 сентября следствие планирует избрать меру пресечения Коршунову, добавляется на сайте СК.

Ранее правоохранительные органы задержали замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Олега Коршунова по подозрению в крупной растрате.

По словам официального представителя СК Светланы Петренко, дело возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере с использованием служебного положения).

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Источники в СМИ утверждают, что Коршунов мог разработать преступную схему с бывшим руководителем ФГУП «Калужское» ФСИН Андреем Мухетдиновым.

Источники «Новой газеты» заявляют, что задержание Коршунова связано со скандалом вокруг изолятора «Кресты -2». По их словам, до конца недели пройдет еще ряд следственных действий в отношении высокопоставленных сотрудников ФСИН.

На службу во ФСИН Коршунов пришел в 2013 году. Весной 2014 года он стал заместителем директора ведомства, курировал строительный и финансовый блок. В публичных комментариях неоднократно говорил о том, что считает необходимым перевести ФСИН на полную окупаемость за счет эффективной организации труда осужденных.

Максим Прошкн