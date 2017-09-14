Глава ВТБ24 Михаил Задорнов возглавит «Открытие»

Глава ВТБ24 и бывший министр финансов Михаил Задорнов принял предложение возглавить банк «Открытие», перешедший под контроль Банка России в рамках нового механизма санации. Об этом на международном банковском форуме в Сочи сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, передает Интерфакс.

По словам Набиуллиной, бизнес-модель «Открытия» можно «вылечить и починить» и развивать банк дальше. Глава ЦБ также заявила, что негативный эффект от механизма оздоровления «Открытия» на финансовую систему был минимальным.

«Сейчас можно констатировать, что негативный эффект от санации банка "Открытие" на финансовую систему был минимальным, оттока вкладов из других банков не происходит. Наблюдается небольшой рост доходности облигаций на 100-150 базисных пунктов, но он не имеет системных рисков, и рынок акций практически не отреагировал на это событие», — заявила Набиуллина.

О том, что Задорнов может перейти с поста главы ВТБ24 на руководящую должность в банк «Открытие» в конце августа сообщала газета «Коммерсант». В публикации газеты говорилось, что банк рассматривает Задорнова как «антикризисного управляющего».

В конце августа Центробанк объявил о начале санации ФК «Открытие». Предварительно ЦБ оценил расходы на оздоровление «Открытия» в 250–400 миллиардов рублей. Как уточнил в интервью Reuters зампред ЦБ Василий Поздышев, реальный размер капитала банка будет обнародован через один-три месяца, а процесс оздоровления «Открытия» может занять 6–8 месяцев.

Напомним, за июнь—июль 2017 года из «Открытия» забрали более 620 млрд рублей. Деньги из банка начали выводить после того, как 3 июля Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) присвоило банку рейтинг BBB-, который лишил его возможности работать со средствами госкомпаний и пенсионных фондов. Затем агентство поставило позиции банка на пересмотр с негативным прогнозом.