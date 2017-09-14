Венедиктов попросил предоставить охрану Юлии Латыниной

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов попросил председателя правления «Газпром-Медиа» Дмитрия Чернышенко предоставить охрану Юлии Латыниной и ее семье, когда журналистка вернется в Россию.

«В течение нескольких месяцев наш журналист Юлия Латынина подвергалась нападениям различных хулиганствующих элементов. Я вынужден был на некоторое время эвакуировать ее из страны. В этой связи прошу Вас: рассмотреть возможность о предоставлении охраны Юлии Латыниной и ее семье по возвращению в Россию. Попросить службу безопасности холдинга вступить во взаимодействие с правоохранительными органами для координации расследования по поводу этих нападений», — сказано в письме, которое Алексей Венедиктов опубликовал в твиттере.

Ранее Юлия Латынина временно покинула Россию. Как рассказала «Новой газете» мама журналистки Алла Латынина, они с семьей планировали уехать в конце сентября, но из-за поджога машины отъезд перенесли.

«Мы с мужем часто уезжаем осенью за границу, пережидая сезон дождей, слякоти, гололеда и переломов костей в более теплом климате. И неизменно возвращаемся домой. Юлия же большую часть времени проводит в Москве. В этот год наш отъезд был запланирован на конец сентября. События этого лета заставили его ускорить», — рассказала Алла Латынина.

Напомним, утром в воскресенье, 3 сентября, сгорел автомобиль обозревателя «Новой газеты» Юлии Латыниной. Это произошло рядом с ее загородным домом в Переделкине. В автомобиле полиция обнаружила три очага возгорания. При этом дознаватель заявил, что предварительных результатов расследования еще нет, и факт поджога официально пока не подтверждается. Других подробностей в полиции не уточнили.

Сама Латынина считает, что ее автомобиль могли поджечь, и связывает этот инцидент с нападением на ее дом в июле этого года. Тогда неизвестные ночью опрыскали стену дома и ее BMW едким химическим составом. В результате восемь человек, в том числе двое соседских детей, пострадали от ядовитого испарения жидкости.

Отметим, что в прошлом году на обозревателя «Новой» напали неизвестные. В центре Москвы у офиса радиостанции «Эхо Москвы» мужчина выплеснул на нее фекалии и скрылся, сев на мотоцикл поджидавшего его второго злоумышленника.