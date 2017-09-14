В Москве из-за звонков о минировании за день эвакуировали более 100 тысяч человек

В Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрывов эвакуировали более 100 тысяч человек. Об этом Интерфаксу сообщил информированный источник.

По данным собеседника агентства, накануне в экстренные службы Москвы поступило 65 анонимных звонков об угрозе взрывов на более чем 70 объектах. Среди них учебные заведения, торговые центры, вокзалы, гостиницы. При этом по данным РБК, за прошедшие сутки было зафиксировано 115 анонимных звонков. После этого ФСБ возбудила уголовное дело за ложное сообщение о теракте.

Как сообщали СМИ, ведомство рассматривает несколько версий случившегося, среди них — спланированная атака, совершенная с территории другого государства. Спецслужбы предполагают, что звонки в регионах и в Москве связаны.

Напомним, с 10 по 14 сентября эвакуация прошла более, чем в 20 городах России. Во всех случаях угрозы оказывались ложными.