Парк «Зарядье» поменял режим работы из-за ущерба от посетителей

Парк «Зарядье» поменял режим работы, чтобы восстановить ландшафт и архитектуру, которые повредили посетители, сообщает на сайте мэрии Москвы.

Ограничения начнут действовать с 14 сентября. В частности, заходить в парк, а также в павильоны и на смотровую площадку «Парящий мост» можно будет раз в 15 минут. По мнению администрации парка, это распределит потоки посетителей, а также поможет следить за объектами парка.

По понедельникам посетители смогут войти в парк с 14:00. Закрываться «Зарядье» будет в 22:00, последний вход для посетителей — в 21:00.Со вторника по воскресенье парк будет работать с 10:00 до 22:00. Отмечается, что пока не будут убирать железные ограждения, которые сдерживают поток посетителей.

«Ввод ограничений — вынужденная мера. Ландшафт парка — его основа, без которой "Зарядье" не сможет существовать. И если мы сейчас не позаботимся о зеленых растениях, многие из которых пострадали в результате неаккуратных действий посетителей, то они погибнут. Мы уже понимаем, что часть насаждений придется восстанавливать, а ведь была проделана огромная работа по их отбору, заказу, выращиванию и доставке в парк», — сказал директор парка Павел Трехлеб.

В разговоре с ТАСС сотрудники компании «Мосинжпроект», которое занималось строительством парка, признались, что не ожидали проявлений вандализма. Директор по проектированию объектов гражданского строительства Галина Гордюшина отметила, что в компании не знают сумму ущерба.

Накануне стало известно, что за несколько дней работы в парке вытоптали часть редких растений, мхов и лишайников. При этом некоторые из них посетители выкопали и унесли с собой. В первый день работы вандалы повредили конструкции «стеклянной коры», медиацентра.

Напомним, открытие парка состоялось 9 сентября. В выходные, 9 и 10 сентября, парк могли посетить только по приглашениям, которые ранее были распространены среди московских школьников.

Парк «Зарядье» построен на месте гостиницы «Россия», демонтированной в марте 2015 года. Зеленое пространство парка разделено на четыре ландшафтных зоны — степь, луг, северный ландыш и смешанный лес. Общая площадь парка составляет 10,2 га. Строительство парка обошлось в 14 млрд рублей.