В Петербурге начали эвакуировать торговые центры из-за сообщений о бомбе

В Петербурге началась эвакуация людей из торгово-развлекательного центра «Галерея». Об этом агентству «Росбалт» сообщили очевидцы.

По словам собеседников агентства, здание комплекса оцеплено, на месте работают полицейские. Также «Росбалт» сообщает со ссылкой на сообщения очевидцев в соцсетях об эвакуации в ТЦ «Июнь», «Стокманн», «Монпансье», «Миллер», «Питер-Радуга», «Атмосфера», «Авеню», «Чкаловский», «Космос», «Пик», «Невский Атриум».

Источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что там проверяют информацию о возможном минировании торговых центров.

Накануне в Москве из-за анонимных звонков об угрозе взрывов эвакуировали более 100 тысяч человек. По данным РБК, за прошедшие сутки было зафиксировано 115 анонимных звонков. По факту этих сигналов об угрозах взрыва ФСБ возбудила уголовное дело за ложное сообщение о теракте. Ведомство рассматривает несколько версий случившегося, среди них — спланированная атака, совершенная с территории другого государства.

Напомним, с 10 по 14 сентября эвакуация прошла в 25 городах России. В общей сложности было эвакуировано около 100 тысяч человек. Во всех случаях угрозы оказывались ложными.