Активисты SERB попросили суд запретить Навальному проводить предвыборную агитацию

Активисты движения SERB Игорь Бекетов и Игорь Брумель (бывший муниципальный депутат Замоскворечья) подали иск в Люблинский суд Москвы, в котором просят запретить оппозиционному политику Алексею Навальному проводить предвыборную агитацию на выборах президента России. С текстом документа ознакомился ТАСС.

«Просим признать факт нарушения Навальным избирательных прав Брумеля и Бекетова путем проведения незаконной преждевременной предвыборной агитации, а также запретить оппозиционеру и иным третьим лицам проводить преждевременную агитацию о выдвижении кандидатом в президенты на выборах в 2018 году», — приводит агентство текст документа.

По мнению Брумеля, несмотря на то, что «избирательная компания может начаться в период с 7 по 17 декабря 2017 года», Навальный, «в нарушение всех действующих норм российского законодательства, объявил о том, что, претендуя на пост президента России, он начал предвыборную президентскую кампанию».

«В частности, оппозиционер сделал официальное объявление об этом через СМИ, открыл свои предвыборные штабы во многих регионах страны, пытается незаконно устанавливать агитационные кубы и проводить пикеты в целях информирования граждан о намерении ответчика выдвигаться в президенты», — уточнил Брумель.

Ранее в августе активисты движения SERB Игорь Бекетов и Игорь Брумель подали иск к оппозиционному политику Алексею Навальному на сумму более одного миллиона рублей за митинг на Тверской улице Москвы 12 июня. По их мнению, акция Навального сорвала празднование Дня России.