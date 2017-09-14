В Петербурге и Екатеринбурге убрали парковки у генконсульства США

Власти Петербурга убрали парковку у здания генерального консульства США, на ее месте появился пешеходный переход, сообщает Интерфакс со ссылкой на городской комитет по развитию транспортной инфраструктуры.

«Там была, по сути, стихийная, незаконная парковка. Сейчас на этом месте организован пешеходный переход и нанесена разметка. Люди, которые шли по аллее, могут не пробираться среди машин, а спокойно переходить через дорогу», — цитирует собеседника Интерфакс.

В комитете отметили, что это не связано с ростом напряженности в дипломатических отношениях между Россией и США.

Похожая ситуация произошла в Екатеринбурге, парковку убрали у генконсульств США и Великобритании. В мэрии города заявили, что это сделано по инициативе ГИБДД.

Напомним, в конце августа власти США потребовали закрыть консульство России в Сан-Франциско, а также консульские объекты в Вашингтоне и Нью-Йорке.

Перед этим, 28 июля российские власти потребовали, чтобы США к 1 сентября сократили число работающих в России дипломатов и технических сотрудников до 455 человек (персонал американских дипмиссий в России сократили на 755 человек).

Также МИД России объявил о приостановлении использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору. Этому предшествовала высылка российских дипломатов из США в декабре 2016 года.