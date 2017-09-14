В России и Белоруссии стартовали учения «Запад-2017»

На территории России и Белоруссии стартовали военные учения «Запад-2017», в которых принимает участие больше 12 тысяч человек. Об этом говорится в сообщении Минобороны, передает Интерфакс.

Как уточняет ведомство, в учениях задействовано 70 самолетов и вертолетов, 250 танков, 200 арторудий и 10 боевых кораблей.

В сообщении Миноборны говорится, что маневры учений «носят сугубо оборонительный характер и не направлены против каких-либо государств или групп стран».

Согласно пресс-релизу, основные цели учений — «совершенствование оперативной совместимости штабов различных уровней, сопряжение перспективных систем управления войсками и оружием, апробация новых уставных документов, получение командирами всех степеней практики планирования мероприятий военного характера и управления войсками на основе опыта современных вооруженных конфликтов».

В ходе учений войскам предстоит отработать тактические эпизоды с боевыми стрельбами, широким применением сил и средств авиации и войск противовоздушной обороны. Действия будут происходить на шести полигонах, расположенных на территории Белоруссии и трех российских полигонах.

Напомним, ранее стало известно, что по сценарию учений, войска России и Белоруссии будут противостоять коалиции вымышленных западных стран Вейшнории, Весбарии и Лубении, которые планируют дестабилизировать обстановку на территории Белоруссии.