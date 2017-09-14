ТАСС опубликовал фотографию единственной личной встречи Поклонской и Учителя после конфликта вокруг «Матильды»

Фото: ТАСС

На своей странице в фейсбуке ТАСС опубликовало фотографию встречи режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. В агентстве объяснили, что фотографию им прислали только сегодня, хотя сделана она была несколько месяцев назад.

«Как я понимаю, пишущий корреспондент ТАСС, у которого фото было снято на телефон», — объяснили в агентстве.

По словам Поклонской, их сфотографировали 12 июня на торжественном мероприятии в честь Дня России. Она добавила, что это та самая встреча, о которой ранее рассказывал Алексей Учитель.

«Это та встреча, о которой Учитель уже рассказывал. Тогда был сделан снимок одним из присутствующих гостей, никакого отношения к журналистам не имеющего. Кто этот папарацци — как он сам себя в тот момент назвал — говорить я не хочу, так как с моей стороны это будет не совсем корректно», — цитирует Поклонскую РБК.

Поклонская добавила, что их разговор длился 30 минут. Во время встречи она сказала режиссеру, что не будет смотреть его картину «Матильда». Режиссер предупредил ее, что сценарий может отличаться от готового продукта.

«На что я сделала замечание, что сценарий отличаться не может, потому что он был профинансирован государственными деньгами. Если будет отличаться, то это нецелевое использоание бюджетных средств. Он обиделся и сказал: «Вы мне угрожаете, нам говорить не о чем», — сказала Поклонская.

Эту информацию подтвердил и адвокат Учителя Константин Добрынин. На слова Поклонской о разговоре про сценарий защитник ответил, что депутат «не разобравшись в истории» выносит эту информацию «в прямой эфир».

В августе Алексей Учитель рассказал, что встретился с Натальей Поклонской и предложил ей «говорить плохие или хорошие слова, но посмотрев картину».

Наталья Поклонская выступает против фильма Учителя «Матильда», в котором рассказывается о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской. В прокат картина выйдет 26 октября.