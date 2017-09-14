РИА Новости узнало о причастности ИГ к звонкам с угрозами о минировании

Звонки о минировании городских объектов в России совершали люди, связанные с запрещенной террористической группировкой «Исламское государство», передает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию. Проведение оперативно-разыскных и следственных действий продолжается», — цитирует собеседника агентство.

По данным агентства, ни одно из сообщений с угрозами не подтвердилось. Информацию о звонивших не раскрывают в интересах следствия.

В ФСБ отказались прокомментировать РИА Новости информацию. При этом близкие к спецслужбе источники РБК рассказал, что сотрудники ФСБ уже выяснили, кто звонил с угрозами о минировании. В ближайшее время будет объявлено о розыске подозреваемых в телефонном терроризме.

Напомним, с 10 по 14 сентября эвакуация прошла в разных городах России. Накануне неизвестные сообщили об угрозе взрыва в 50 зданиях в Москве, среди них — крупные торговые центры, вокзалы и университеты. По данным источника Интерфакса, в столице эвакуировали более 100 тысяч человек.

Накануне ФСБ возбудила уголовное дело за ложное сообщение о теракте. Только за прошедшие сутки было зафиксировано 115 анонимных звонков. По предварительной версии, это была спланированная атака, совершенная с территории другого государства. Сообщалось, что звонки поступают с территории Украины.

Помимо этого, глава движения «Христианское государство — Святая Русь» Александр Калинин заявил, что массовые эвакуации могут быть связаны с действиями противников фильма режиссера Алексея Учителя «Матильда». По словам Калинина, на имя организации пришло письмо, в котором говорилось, что будут проходить «информационные атаки на кинотеатры и объекты инфраструктуры России» в рамках «общеправославной кампании» против фильма «Матильда».